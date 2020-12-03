Алибасова экстренно увезли в больницу

Алибасова экстренно увезли в больницу
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
У продюсера "На-На" упало давление

Бари Алибасова госпитализировали. Об этом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Как передает РЕН ТВ, у артиста экстремально низкое давление. Одной из причин плохого самочувствия могла стать передозировка средством для повышения потенции.

Пока же медики проводят все необходимые обследования, чтобы выяснить точную причину ухудшения здоровья Алибасова. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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