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Бари Алибасова госпитализировали. Об этом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Как передает РЕН ТВ, у артиста экстремально низкое давление. Одной из причин плохого самочувствия могла стать передозировка средством для повышения потенции.
Пока же медики проводят все необходимые обследования, чтобы выяснить точную причину ухудшения здоровья Алибасова.
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