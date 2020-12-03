Звезда "Холостяка" разбила лицо на отдыхе

Звезда "Холостяка" разбила лицо на отдыхе
Фото: instagram.com/lizaadamenko_/
Девушка попала в ДТП на Бали

Лиза Адаменко сегодня ни на шутку перепугала поклонников. Звезда 7-го сезона шоу "Холостяк" опубликовала снимок с изувеченным лицом и наконец рассказала, что же с ней произошло. 

По началу девушку завалили вопросами. "Тебя избили?", "Кто это сделал?" – спрашивали взволнованные поклонники. Но оказалось, что модель сама виновата в случившемся. Адаменко решила прокатиться на мотоцикле, но не стала надевать защитный шлем. Такое пренебрежительное отношение к безопасности обернулось глубокими ссадинами и синяками. 

"Я ехала на байке (впервые и последний раз без шлема). Из байка выпал телефон, я остановилась, нагнулась для того чтобы его поднять и меня накрыло сверху моим не маленьким байком!" – поделилась историей Адаменко (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Все обошлось небольшим сотрясением. Девушка старается не грустить и во всем искать положительные моменты. Из-за травмы у нее появилось много свободного времени, которое она может посвятить саморазвитию. 

Поклонники финалистки "Холостяка" пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали ей беречь себя. "До свадьбы заживет", – пошутили в комментариях. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, чем живут самые яркие участницы седьмого сезона шоу "Холостяк". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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