Артист рассказал, над какой частью его тела поработали специалисты

Зрители и слушатели периодически обвиняют Стаса Михайлова в увлечении пластическими операциями. При этом артист продолжает стоять на том, что практически не менял внешность, данную ему природой. Единственное место на звездном теле, к которому притронулась рука профильного специалиста – это голова. Оказалось, Михайлов сделал несколько операций по пересадке волос.



Стас признался, что серьезно поработал над своей шевелюрой. Такую важную часть облика певец доверил европейским медикам. Для того чтобы достичь желаемого результата, артисту пришлось пройти через целых три операции. На то, чтобы обзавестись густыми локонами, ушло около четырех лет.

"Волосы – да, волосы я сделал. Но это мои же волосы, никаких накладок. Три операции я сделал. Пересадка, да. Непростая", – откровенничает на шоу "Алена, блин!" звезда.

А вот другие операции Стас не делал. По крайней мере, он так утверждает. Артист заявил, что публикации в прессе на эту тему вызывают у него только улыбку. Михайлов говорит, что, если приглядеться к его лицу, то видно, что у него "все двигается" – а значит, ножи хирургов к звездной физиономии не притрагивались.

Кстати, совсем недавно вокруг Михайлова разразился настоящий скандал. Стас заявил, что сам продолжает содержать свой коллектив, несмотря на экономический кризис. Но по словам Александра Скляра – это вранье.