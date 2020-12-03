От бунтарки до официантки: как живет дочка Агутина и Варум

От бунтарки до официантки: как живет дочка Агутина и Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка давно перебралась в США

Звездная наследница Анжелики Варум и Леонида Агутина с самого детства живет в Америке. Из-за плотного графика востребованных артистов семья решила передать воспитание дочери родителям Анжелики. Елизавета выросла в США, где обзавелась друзьями и самостоятельно выбрала свой путь в жизни.

Можно сказать, что Лиза пошла по стопам родителей – она занимается музыкой. Однако девушка не пользуется поддержкой звездных родственников, а самостоятельно пробивает себе дорогу.

Жанр юная бунтарка выбрала соответствующий. 10 лет назад Лиза создала рок-группу и начала активно выступать. Такие перемены в жизни сильно напугали Анжелику, и она попыталась взять жизнь дочери-подростка под контроль. Однако из этого ничего не вышло, и Варум пришлось ослабить хватку.

В итоге Елизавета оказалась полностью предоставлена сама себе. В 16-летнем возрасте она начала встречаться с кубинцем по имени Марк. Девушка даже презентовала своего избранника звездным родителям, однако спустя некоторое время взбалмошная наследница Агутина-Варум бросила молодого человека.

Стоит отметить, что несмотря на именитых родителей, Елизавету никак нельзя отнести к "золотой" молодежи. Она не гнушается физической работы и не постит в своих соцсетях элементы богатой жизни. В целом, по меркам звездных отпрысков девушка живет очень скромно.

Летом Елизавета даже подрабатывала официанткой, там ей платили $20 за смену, напоминает издание "Семь дней".

Также девушка признавалась, что в какой-то момент почувствовала расстройство психики. Елизавета была одержима фобиями и долгое время не могла справиться со своими страхами.

Сейчас у артистки все хорошо, она состоит в отношениях с американский музыкантом Кайлом Финком.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса

В противостояние России и США в Арктике втягивается Европа

Нейтральные Швеция и Финляндия встали перед выбором

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1233 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей