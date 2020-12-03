Девушка давно перебралась в США

Звездная наследница Анжелики Варум и Леонида Агутина с самого детства живет в Америке. Из-за плотного графика востребованных артистов семья решила передать воспитание дочери родителям Анжелики. Елизавета выросла в США, где обзавелась друзьями и самостоятельно выбрала свой путь в жизни.



Можно сказать, что Лиза пошла по стопам родителей – она занимается музыкой. Однако девушка не пользуется поддержкой звездных родственников, а самостоятельно пробивает себе дорогу.

Жанр юная бунтарка выбрала соответствующий. 10 лет назад Лиза создала рок-группу и начала активно выступать. Такие перемены в жизни сильно напугали Анжелику, и она попыталась взять жизнь дочери-подростка под контроль. Однако из этого ничего не вышло, и Варум пришлось ослабить хватку.

В итоге Елизавета оказалась полностью предоставлена сама себе. В 16-летнем возрасте она начала встречаться с кубинцем по имени Марк. Девушка даже презентовала своего избранника звездным родителям, однако спустя некоторое время взбалмошная наследница Агутина-Варум бросила молодого человека.

Стоит отметить, что несмотря на именитых родителей, Елизавету никак нельзя отнести к "золотой" молодежи. Она не гнушается физической работы и не постит в своих соцсетях элементы богатой жизни. В целом, по меркам звездных отпрысков девушка живет очень скромно.

Летом Елизавета даже подрабатывала официанткой, там ей платили $20 за смену, напоминает издание "Семь дней".

Также девушка признавалась, что в какой-то момент почувствовала расстройство психики. Елизавета была одержима фобиями и долгое время не могла справиться со своими страхами.

Сейчас у артистки все хорошо, она состоит в отношениях с американский музыкантом Кайлом Финком.