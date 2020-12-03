Артистка считает, что родственница сама должна отвечать за проступки

Сегодня Диану Бледанс, сестру знаменитой телеведущей, поймали с наркотиками – теперь ей грозит тюрьма. Журналисты связались с Эвелиной Бледанс, но та заявила, что ее не интересуют проблемы родственницы.

Артистка объяснила: они с Дианой – сестры по отцу – практически не общались, и девушка последний раз появлялась в жизни звезды лишь несколько лет назад. Бледанс назвала родственницу больным человеком, но подчеркнула, что "тащить" ее не собирается, так как каждый сам сделал свой выбор. Кроме того, по словам ведущей, она уже пыталась помочь Диане, но все оказалось бесполезно.

"Она – зависимая, прикрывалась болезнью, а оказывается она просто наркоманка, еще и приторговывает",

– рассказала Бледанс РИА ФАН. Ведущая не стала сдерживаться в выражениях, заявив, что с "сестрами-наркоманками" у нее нет времени и желания общаться. Эвелина также подчеркнула: сейчас ее больше заботит благотворительность и дети, которые действительно нуждаются в помощи.

Сестру артистки задержали в Ялте, когда обнаружили у нее дома несколько свертков с запрещенными веществами, сообщает телеканал "360".



Причем Диана Бледанс попадается с наркотиками не впервые, у нее даже есть судимость за контрабанду, передает "Пятый канал". Именно поэтому теперь ей грозит реальный срок.

Ранее Бледанс рассказала о страхе перед страшной семейной болезнью.