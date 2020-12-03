Пугачева не дала близнецам увидеться с наследниками Киркорова

Пугачева не дала близнецам увидеться с наследниками Киркорова
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
По некоторым данным, Примадонна и артист поссорились

В первый день зимы Филипп Киркоров грандиозно отметил день рождения своей дочери Аллы-Виктории. Поздравить наследницу артиста пришли некоторые звезды. Однако в числе гостей не были замечены Алла Пугачева – бывшая жена певца, Максим Галкин, а также их дети Лиза и Гарри. 

На своей инстаграм-странице Киркоров опубликовал несколько фотографий с мероприятия. Под одним из снимков артист отметил тех, кто разделил с ним счастливые моменты. Это были Татьяна Навка, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Стас Михайлов с женой Инной, Андрей Малахов, Ольга Бузова со своим возлюбленным Давидом Манукяном, Жасмин, Яна Рудковская и другие.

Некоторые подписчики Филиппа обратили внимание на то, что Алла Пугачева и Максим Галкин не пришли поздравить Аллу-Викторию. Ходят слухи, что между исполнительницей хита "Миллион алых роз" и Киркоровым некоторое время назад произошел конфликт, передает "Экспресс Газета".

Можно также предположить, что звездная чета отказалась от посещения вечеринки из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице. Не исключено, что певица и юморист попросту не захотели рисковать своим здоровьем. 

Раньше близнецы Пугачевой и Галкина тесно дружили с детьми Киркорова – звездные наследники посещали праздники друг друга и ходили в гости. Однако как складываются отношения Лизы и Гарри с Аллой-Викторией и Мартином неизвестно. 

Ранее стало известно о том, что Муцениеце высмеяла пару Пугачевой и Галкина из-за большой разницы в возрасте. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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