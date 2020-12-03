Актриса получила в свой адрес много комплиментов

На инстаграм-странице Екатерины Шпицы появился свежий кадр. Яркая фотография пришлась по душе поклонникам звезды кинокартины "Экипаж".

Для фотосессии Шпица выбрала платье насыщенного синего цвета с глубоким декольте. Наряд смоделирован таким образом, что вырез доходит до линии талии. На снимке Екатерина позирует на фоне скалы, мечтательно смотря в камеру.

Новый кадр актриса сопроводила философскими рассуждениями на тему отношения к жизни.

"Если проживать дни, пеняя на рутину, погрязая в одних и тех же мыслях, то и дух будет метаться тщетно", – высказалась она.

Пользователи Сети в большей степени обратили внимание на фотографию Шпицы, нежели чем на ее размышления.

"Красотка", "Какая женщина", "Хороша", "Принцесса", "Прелесть", – отметили восхищенные красотой артистки подписчики.

Напомним, Екатерина Шпица снялась в таких популярных фильмах, как "Метро", "Поддубный", "Елки 5", "Экипаж", "Крымский мост. Сделано с любовью!" и других.

Ранее стало известно о том, что Шпица поссорилась с Дмитрием Дибровым прямо на передаче "Кто хочет стать миллионером".