Работавшая с Колтовым ведущая пережила инфаркт после его кончины

Работавшая с Колтовым ведущая пережила инфаркт после его кончины
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy
Она до сих пор не может оправиться после трагедии

Несколько дней назад Юлия Сиверцова, соведущая Александра Колтового, посетила модный показ. На судмедэксперта тут же набросились с обвинениями: якобы она хорошо проводит время вместо того, чтобы переживать из-за смерти коллеги. Подруга Елена Перелыгина пристыдила осудивших ведущую, которая на самом деле переживает утрату сильнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Колтовой был для Сиверцовой не просто коллегой – они дружили и постоянно поддерживали друг друга. Ведущая даже перенесла инфаркт после похорон Александра, поделилась Елена.

По словам Перелыгиной, именно она уговорила Сиверцову выйти в свет, чтобы подруга не оставалась одна со своим горем. Мероприятие слегка приободрило Юлию, она даже призналась, что погибла бы от тоски, если бы не пошла с Еленой. О тяжелом состоянии судмедэксперта Перелыгина поведала с разговоре с "Собеседником".

Напомним, Александр Колтовой разбился при крушении самолета 7 ноября. По предварительной информации, причиной трагедии стала техническая неисправность.

Сегодня стало известно, что вместо журналиста шоу "ДНК" будет вести Анна Казючиц.

Карина СИРАЗОВА

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