Ефремову приготовили блатную должность в тюрьме

Ефремову приготовили блатную должность в тюрьме
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Осужденный артист сможет неплохо заработать по меркам СИЗО

Михаилу Ефремову, которого отправили в Белгородскую колонию, предстоит провести еще две недели на карантине, и только тогда актер сможет присоединиться к отряду. Начальник УФСИН рассказал журналистам, что у звезды есть шанс получить блатную должность и неплохо заработать.

Вероятно, артисту предложат исполнять обязанности заведующего клубом – следить за библиотекой, организовывать концерты и всячески раскрывать таланты заключенных. Должность считается почетной, а заработать на ней можно около 11 тыс. рублей. Денег хватит на расходы по содержанию, а также покупку сигарет и сладостей в тюремном киоске.

Однако первое время Ефремов будет работать на производстве. А вот в марте нынешний завклубом выйдет на свободу, поэтому актер может занять его место. Источник во ФСИН России добавил в беседе с "Московским комсомольцем":

"Ефремова нам бы клонировать, чтоб во все колонии. Вот тогда бы наши подопечные встали, так сказать, на творческий путь исправления".

Как признавался сам Ефремов, он до сих пор не простил себя после смертельной аварии. Недавно артист написал письмо жене погибшего.

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Регина Тодоренко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева с Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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