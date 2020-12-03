Осужденный артист сможет неплохо заработать по меркам СИЗО

Михаилу Ефремову, которого отправили в Белгородскую колонию, предстоит провести еще две недели на карантине, и только тогда актер сможет присоединиться к отряду. Начальник УФСИН рассказал журналистам, что у звезды есть шанс получить блатную должность и неплохо заработать.

Вероятно, артисту предложат исполнять обязанности заведующего клубом – следить за библиотекой, организовывать концерты и всячески раскрывать таланты заключенных. Должность считается почетной, а заработать на ней можно около 11 тыс. рублей. Денег хватит на расходы по содержанию, а также покупку сигарет и сладостей в тюремном киоске.

Однако первое время Ефремов будет работать на производстве. А вот в марте нынешний завклубом выйдет на свободу, поэтому актер может занять его место. Источник во ФСИН России добавил в беседе с "Московским комсомольцем":

"Ефремова нам бы клонировать, чтоб во все колонии. Вот тогда бы наши подопечные встали, так сказать, на творческий путь исправления".

Как признавался сам Ефремов, он до сих пор не простил себя после смертельной аварии. Недавно артист написал письмо жене погибшего.