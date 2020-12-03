Телеведущий изучил историю семьи актера

На своем Ютуб-канале Станислав Садальский опубликовал видео, посвященное рассказу о семье Баталовых. Актер сообщил, что звезда кинокартины "Москва слезам не верит" при жизни совершал не очень достойные поступки.

История берет свое начало с того момента, когда еще был жив дядя Алексея Баталова, легендарный артист Николай Петрович. За свои заслуги в кино он получил от Константина Станиславского золотой перстень. Подарок режиссера стал фамильной реликвией, которую решили передавать из поколения в поколение.

После смерти Николая Баталова перстень достался его жене Ольге Андровской. Когда здоровье артистки ухудшилось, и ее положили в больницу, Алексей некоторое время ухаживал за ней. За помощь и поддержку Андровская вознаградила актера драгоценностью.

Получив перстень, Алексей Баталов будто бы стал другим человеком. Артист резко отдалился от своей семьи. Позже дочь Ольги Николаевны, Светлана, вспоминая о случае с фамильной реликвией, отметила – актер не был достоин такого подарка.

"Он ни разу ко мне не пришел, не навестил. Когда я обращалась за помощью, он сказал: "Мне некогда", – рассказала она.

Светлана назвала Алексея Владимировича нехорошим человеком, который не помог никому.

Поклонники Садальского, рассказавшего эту историю, пришли к выводу, что сегодня вдова и дочь Баталова расплачиваются за его прошлые грехи. Напомним, женщины стали жертвами мошенников Цивина и Дрожжиной.

"Это карма. Только все отразилось, к сожалению, на его семье", – написал один из подписчиков.

Ранее стало известно о том, что Садальский ответил на жалобы вдовы Табакова на тяжелую жизнь.