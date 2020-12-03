Госпитализация Алибасова могла стать результатом покушения на жизнь

Госпитализация Алибасова могла стать результатом покушения на жизнь
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын продюсера заявил, что сложившаяся ситуация его сильно напрягает

Наследник Бари Алибасова признался, что он сильно беспокоится за состояние звездного отца. Наследник музыканта негодует, ведь он узнал о случившемся одним из последних.

По словам Алибасова-младшего, на данный момент он находится в Екатеринбурге. Информацию о госпитализации Бари Каримовича мужчина прочитал в СМИ.

"Сын, который ответственен за его здоровье, узнает об этом последним… Меня это очень сильно напрягает", – высказался он.

Мужчина объясняет, что раньше он сам занимался разработкой всех пиар-поводов и всегда был в курсе того, что произойдет с отцом. Однако сейчас новость о госпитализации стала для него удивлением. 

Есть версия, что основатель группы "На-на" мог ошибиться с дозировкой "Виагры". Его наследник не исключил, что это правда. О лежащих на столе артиста вскрытых пачках лекарства Алибасову-младшему рассказал помощник Бари Каримовича.

Наследник музыканта предположил, что на жизнь отца могло быть совершено покушение, передает "Пятый канал".  

"Я думаю, что это не просто так", – отметил мужчина.

Он заявил, что в последний раз созванивался с отцом накануне вечером. Состояние Алибасова-старшего не вызывало никаких опасений.

Ранее стало известно о том, что врачи пытаются установить истинную причину ухудшения состояния артиста. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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