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Наследник Бари Алибасова признался, что он сильно беспокоится за состояние звездного отца. Наследник музыканта негодует, ведь он узнал о случившемся одним из последних.
По словам Алибасова-младшего, на данный момент он находится в Екатеринбурге. Информацию о госпитализации Бари Каримовича мужчина прочитал в СМИ.
"Сын, который ответственен за его здоровье, узнает об этом последним… Меня это очень сильно напрягает", – высказался он.
Мужчина объясняет, что раньше он сам занимался разработкой всех пиар-поводов и всегда был в курсе того, что произойдет с отцом. Однако сейчас новость о госпитализации стала для него удивлением.
Есть версия, что основатель группы "На-на" мог ошибиться с дозировкой "Виагры". Его наследник не исключил, что это правда. О лежащих на столе артиста вскрытых пачках лекарства Алибасову-младшему рассказал помощник Бари Каримовича.
Наследник музыканта предположил, что на жизнь отца могло быть совершено покушение, передает "Пятый канал".
"Я думаю, что это не просто так", – отметил мужчина.
Он заявил, что в последний раз созванивался с отцом накануне вечером. Состояние Алибасова-старшего не вызывало никаких опасений.
Ранее стало известно о том, что врачи пытаются установить истинную причину ухудшения состояния артиста.
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