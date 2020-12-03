Актер уже спокойно выходит в свет

Павел Прилучный показал, как он выглядит после жестокого избиения. Актер опубликовал свежий снимок в "Инстаграм", тем самым заверив фанатов, что он быстро идет на поправку и что с ним все в порядке.

На фотографии, выложенной в разделе "сторис", звезда сериала "Мажор" позирует рядом с афишей фильма "Комета Галлея", в котором актер сыграл одну из главных ролей. Часть лица Прилучный спрятал за черной маской, а на глаза надел солнечные очки.

"Вашего папу и тут, и там показывают)" – подписал кадр Павел.

Напомним, в конце ноября Прилучный обратился в московскую больницу после драки. Инцидент произошел в одном из ночных клубов Калининграда. У актера диагностировали перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. По первоначальному прогнозу врачей артист должен был провести в больнице около двух недель. Однако его выписали намного раньше.

Так, сразу после выписки Павел встретился со своими детьми – Тимофеем и Мией. "Мажор" забрал наследников у бывшей жены Агаты Муцениеце и отвез их в загородный дом.