Футболист обещал держать слово до конца жизни

Юлия Барановская не намерена мириться с решением суда, снизившим сумму алиментов, которые Андрей Аршавин должен платить на их общих детей. Футболист нарушил данное им ранее обещание, и его экс-возлюбленная будет продолжать добиваться его выполнения. Об этом рассказал адвокат ведущей Тимур Матвеев.

По словам адвоката, Барановская собралась подавать апелляцию, несмотря на законность решения. Дело в том, что при расставании суд Лондона обязал Аршавина выплачивать Барановской колоссальную сумму, и тогда артистка пошла на уступки бывшему.

"Попросил Юлию заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни",

– пояснил адвокат. Однако теперь жизненные обстоятельства спортсмена изменились, и он пошел на попятную. В браке с Алисой Казьминой у него родилась дочь, и после развода выплаты положены и девочке. Матвеев заключил в беседе с "Антенной", опубликованной Wday.ru:

"Это нечестно, ведь ему один раз уже пошли на уступки, поэтому мы продолжим отстаивать права старших наследников".

Ранее в Ютуб-шоу "Конечно Вася" Барановская жаловалась, что соглашалась на все условия бывшего: подписала мировой договор и не настояла на официальной регистрации брака. "Полностью меня обманули", – говорила ведущая "Мужское/женское".

Однако недавно Барановская нашла изысканный способ отомстить Аршавину.