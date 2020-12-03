По словам журналиста, артисты продолжат выступать, несмотря на запрет властей

В своей Ютуб-передаче "КАКОВО?!" Отар Кушанашвили рассказал, что представители российского шоу-бизнеса имеют лазейки, позволяющие обходить коронавирусные ограничения в разгар пандемии. Журналист заявил – звездам все равно на призыв властей ограничить концертную деятельность.

По словам Кушанашвили, вплоть до Нового года у артистов плотно забит график.

"Им плевать на все ограничения. Я знаю тьму мест в Москве, где в новогоднюю ночь, несмотря на запреты, будут происходить тусовки. Как гуляли, так и будут гулять", – отметил Отар.

Журналист сообщил, что заявления звезд о своем сложном финансовом состоянии – это сплошная ложь. Артисты специально прибедняются, чтобы вызвать жалость со стороны поклонников.

Также телеведущий раскрыл реальные суммы, которые зарабатывают звезды. Так, Николай Басков за исполнение четырех песен просит около 6,5 миллиона рублей. Что касается Филиппа Киркорова, то за частный корпоратив в Эмиратах певец взял 9 миллионов рублей. Максим Галкин получил около 90 миллионов рублей за рекламный контракт с AliExpress.

Ранее Кушанашвили нелестно высказался о методах работы Елены Малышевой.