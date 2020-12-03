Актер не стал признавать дочь бывшей любовницы

В новый скандал угодил Роман Жилкин, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". Объявилась бывшая любовница актера, которую он бросил во время беременности. Лилия Абрамова уверяет, что воспитывает ребенка от звезды.

По словам героини ток-шоу, артист твердил ей о желании создать ей семью и даже сделал предложение. Однако спустя некоторое время Жилкин от нее ушел, как выяснилось, к новой возлюбленной. Ей оказалась Кристина Башлыкова – бывшая увидела новую пассию актера в его квартире.

Сам Жилкин связь с Абрамовой не считает серьезной, а вот ее двухлетнюю дочь, которую она родила якобы от него, признавать отказался. Башлыкова добавила, что экс-любовница актера даже угрожала облить ее кислотой.

Ситуацию прояснили эксперты программы "На самом деле". После проверки на полиграфе выяснилось, что Абрамова родила ребенка от другого мужчины. А скандал она затеяла, чтобы отомстить обманувшему ее Жилкину.