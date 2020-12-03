Актриса продемонстрировала поклонникам отличную фигуру

Мария Горбань на своей инстаграм-странице опубликовала новый откровенный снимок. На нем звезда сериала "Кухня" позирует в минимальном количестве одежды.

Актриса надела красный бюстгальтер. Мария кокетливо спустила с плеч черную узорчатую накидку и выставила ногу вперед, при этом дерзко смотря в камеру. Особый шарм фотографии придают развивающиеся будто бы на ветру волосы Горбань.

Мария не стала сопровождать снимок различного рода рассуждениями. Она лишь оставила смайл в виде красного сердца.

Подписчики артистки пришли в восторг от смелого кадра. Они сошлись во мнении, что Горбань пребывает в отличной форме, о чем свидетельствуют тонкая талия и пресс.

"Богиня", "Модель великолепна", "Огонь", "Ух и горяча, чертовка", "Роскошная", – прокомментировали поклонники.

Напомним, Мария Горбань снялась в таких телесериалах, как "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд", а также фильмах "8 лучших свиданий", "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители" и других. Кроме того, некоторое время актриса являлась ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и решка".

Ранее Горбань похвасталась фигурой в купальнике.