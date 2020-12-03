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Мария Горбань на своей инстаграм-странице опубликовала новый откровенный снимок. На нем звезда сериала "Кухня" позирует в минимальном количестве одежды.
Актриса надела красный бюстгальтер. Мария кокетливо спустила с плеч черную узорчатую накидку и выставила ногу вперед, при этом дерзко смотря в камеру. Особый шарм фотографии придают развивающиеся будто бы на ветру волосы Горбань.
Мария не стала сопровождать снимок различного рода рассуждениями. Она лишь оставила смайл в виде красного сердца.
Подписчики артистки пришли в восторг от смелого кадра. Они сошлись во мнении, что Горбань пребывает в отличной форме, о чем свидетельствуют тонкая талия и пресс.
"Богиня", "Модель великолепна", "Огонь", "Ух и горяча, чертовка", "Роскошная", – прокомментировали поклонники.
Напомним, Мария Горбань снялась в таких телесериалах, как "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд", а также фильмах "8 лучших свиданий", "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители" и других. Кроме того, некоторое время актриса являлась ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и решка".
Ранее Горбань похвасталась фигурой в купальнике.
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