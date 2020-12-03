В скором времени артиста выпишут из больницы

Сын Александра Ширвиндта, Михаил, рассказал о том, как себя чувствует отец после заражения коронавирусом. Новостями блогер поделился на личной инстаграм-странице.

Михаил заявил – Александра Анатольевича вместе с супругой Натальей уже в эти выходные выпишут из больницы.

"Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой", – написал мужчина.

Он рассказал, что родителей в больничных условиях раздражает только одно – слишком обильное питание. Им постоянно передают гостинцы медперсонал, соседи по палатам, родные и друзья.

"Жизнь прекрасна, если бы не вирус" – вот, что они написали", – отметил Михаил.

Новость о состоянии родителей телеведущий сопроводил архивными снимками Александра Анатольевича и Натальи Николаевны. На черно-белых кадрах муж и жена в шутку поменялись ролями. Ширвиндт примерил на себя женские образы, а его супруга, наоборот – мужские.

Пользователи Сети обрадовались, узнав о том, что здоровью актера и его жены больше ничего не угрожает.

"Ура! Ура! Скорейшего восстановления родителям! А гостиницы несут, ибо любят. Искренне!" – прокомментировал подписчик.

Ранее сын Ширвиндта рассказал, как отец развлекается в ковидной больнице.