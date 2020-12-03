Покойная Нина Дорошина поделилась в одном из писем своей версией о кончине прославленного актера

Покойная звезда советского кинематографа Нина Дорошина, запомнившаяся миллионам телезрителей по фильму "Любовь и голуби", в одном из писем своей близкой подруге Вере Карповой заявила, что артист Олег Ефремов, к которому она всю жизнь была неравнодушна, решил покончить с собой. Женщина продемонстрировала архивный документ в эфире телепрограммы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

На протяжении долгих лет Дорошина проработала вместе с Ефремовым. Сама актриса была влюблена в коллегу, а его уход из жизни стал для женщины настоящей катастрофой, о чем Карпова заявила во время телешоу.

Сама Дорошина, несмотря на имеющиеся чувства, вышла замуж за актера Олега Даля, однако счастье обошло пару стороной. Карпова уверена: причина таилась в любви Нины к Олегу Ефремову.

Вторым супругом звезды советского кино стал Владимир Ишков, работавший в "Современнике". Вместе они прожили до 2004 года – в тот же год Ишков скончался.

В письме Карповой актриса писала о смерти Ефремова-старшего, скончавшегося 20 лет назад из-за заболевания легких. По словам актрисы, великий артист свел счеты с жизнью, а из-за утраты она не могла прийти в себя.

"Во мне все умерло", – привела Карпова выдержку из письма.

Напомним, Нина Дорошина скончалась в 2018 году в возрасте 83 лет из-за болезни сердца.