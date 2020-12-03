"У нее съехала крыша": Успенская высказалась о своей дочери

"У нее съехала крыша": Успенская высказалась о своей дочери
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Королева русского шансона излила душу участницам телешоу

Любовь Успенская в эфире шоу "Пацанки" на телеканале "Пятница!" раскрыла причину неадекватного поведения ее дочери Татьяны Плаксиной. Артистка отметила, что всему виной – наркотические вещества.

Успенская поделилась с участницами проекта своей болью.

"Дочка попробовала огромную дозу наркотиков у перуанских шаманов. Разумеется, крыша у нее съехала", – завила артистка.

По словам Любови Залмановны, изменения в психике отразились и на отношении Плаксиной к ней.

"Теперь она не хочет со мной общаться. Не хочет видеть и слышать меня", – пожаловалась исполнительница русского шансона.

Несмотря на всю грязь, которую выливает Татьяна на свою мать, Успенская не перестает любить наследницу. Она даже исполнила песню, посвященную дочери. Неожиданно артистка расплакалась от переполнивших ее эмоций. До сих пор певица не может смириться с тем, что их с Плаксиной отношения сильно испортились.

Ранее стало известно о том, что Любовь Успенская обратилась за помощью к психологу, так как не смогла самостоятельно справиться с взвалившимися на нее сложностями. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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