В Сети обсуждают поразительное сходство любимых женщин хоккеиста

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе уже семь лет, супруги воспитывают двухлетнюю дочь Марию. Поклонники пары обратили внимание на фото матери хоккеиста, которая оказалась невероятно похожа на телеведущую. Некоторые и вовсе не смогли разобрать, кого из любимых женщин спортсмена запечатлели на снимке.

Кудрявцева старше Макарова на 16 лет, поэтому они со свекровью почти что ровесницы, отмечает телеграм-канал "НеМалахов". У блондинок даже схожи некоторые черты лица, пишут админы. Отличить женщин хоккеиста можно лишь по бюсту: его мать обладает пышными формами, а вот супруга в прошлом году избавилась от имплантатов после того, как силикон лопнул.

"Когда свекровь и невестка – практически сестры-двойняшки",

– пишут авторы телеграм-канала "Только никому". Впрочем, заметили сходство и подписчики Наталии. В комментариях под снимком с сыном некоторые перепутали ее с невесткой:

"Лера опять грудь накачала?", "Реально на Кудрявцеву похожа!", "Я сначала подумала это Лера".

Судя по кадрам в соцсетях, в семье Кудрявцевой царит гармония и любовь. Недавно ведущая "Звезды сошлись" опубликовала снимки с дочкой и мужем в осеннем парке.