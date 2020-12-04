Телеведущий был покорен с первого взгляда

Жизнь Бориса Корчевникова часто становится предметом обсуждения. Актеру уже 38 лет, а он до сих пор не женат. Поклонники надеются, что их любимец вот-вот обретет семейное счастье. Тем более, сердце у артиста очень доброе – накануне стало известно, что он приютил бездомного котенка.



О проявлении милосердия к братьям нашим меньшим Корчевников рассказал на своей странице в "Инстаграм". Пушистого малыша подобрали недалеко от московской станции метро "Планерная". Животинка сидела в обмотанной скотчем коробке. Сердце добродушного Бориса не выдержало, и он забрал зеленоглазого котенка домой.

Питомцу всего два с половиной месяца. Звезда сериала "Кадетство" дал пушистому малышу имя Степан. Поклонники пришли в восторг от доброго поступка телеведущего.



"Спасибо за Ваше сердце!", "Дай Бог Вам здоровья, добрый человек!", "Даже не сомневаюсь, у Степы будет счастливая жизнь рядом с вами!" – пишут растроганные пользователи Сети.

Кстати, спецоперацию по возвращению котенка к нормальной жизни (его пришлось отмывать и спасать от паразитов) артист провел вместе с сестрой. Напомним, Наталью Борис впервые увидел только после смерти их общего отца.