Оперная дива призналась, что не может прийти в себя

Анна Нетребко перенесла коронавирус еще в сентябре. На ноги оперную певицу поставили быстро: ей понадобилось чуть больше недели. Однако последствия болезни до сих пор дают о себе знать.

Солистка Мариинки призналась, что до сих пор не восстановилась на 100%, хоть и петь начала сразу по выздоровлению, передает канал "78".

"За две недели в принципе можно восстановиться, но не у всех это получается. Организм все-таки, конечно, дает сбой. И я до сих пор не могу 100-процентно прийти в себя", – пожаловалась Нетребко.

Оперная дива также рассказала, что коронавирусом переболели почти все артисты Мариинки, которые тоже долго восстанавливаются после перенесенной болезни. Звезды жалуются на внутренний дисбаланс, ломоту и отечность, пишет "Пятый канал".

Ранее Анна Нетребко похвасталась талантом своего сына Тьяго.