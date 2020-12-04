Организм дает сбой: Нетребко раздавила тяжелая болезнь

Организм дает сбой: Нетребко раздавила тяжелая болезнь
Анна Нетребко. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оперная дива призналась, что не может прийти в себя

Анна Нетребко перенесла коронавирус еще в сентябре. На ноги оперную певицу поставили быстро: ей понадобилось чуть больше недели. Однако последствия болезни до сих пор дают о себе знать. 

Солистка Мариинки призналась, что до сих пор не восстановилась на 100%, хоть и петь начала сразу по выздоровлению, передает канал "78". 

"За две недели в принципе можно восстановиться, но не у всех это получается. Организм все-таки, конечно, дает сбой. И я до сих пор не могу 100-процентно прийти в себя", – пожаловалась Нетребко. 

Оперная дива также рассказала, что коронавирусом переболели почти все артисты Мариинки, которые тоже долго восстанавливаются после перенесенной болезни. Звезды жалуются на внутренний дисбаланс, ломоту и отечность, пишет "Пятый канал"

Ранее Анна Нетребко похвасталась талантом своего сына Тьяго. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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