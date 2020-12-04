Артист не может выплатить кредит

Как оказалось, скрываются от кредитных организаций не только "простые смертные" с низкими доходами, но и именитые артисты. Сегодня стало известно о крупном долге одного из топовых российских режиссеров Федора Бондарчука.



С режиссера требуют 6,5 миллионов рублей. Все дело в том, что несколько лет назад Федор оформил кредит на 10 миллионов рублей. Деньги потребовались на реализацию кинематографических идей.

Однако возвращать средства Бондарчук не торопился. В итоге, сейчас ему пришел иск о взыскании неустойки по долгу. Кроме того, Бондарчуку придется оплатить государственную пошлину. В целом, сумма получается немаленькая.

При этом из-за COVID-19 проблемы с финансами наблюдаются даже у "сливок общества". Так что погасить обязательства Бондарчуку будет не так просто, пишет "СтарХит".

Напомним, именитый режиссер женат на актрисе Паулине Андреевой. Недавно стали известны шокирующие подробности о прошлом молодой супруги.