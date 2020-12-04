Мужчина не верит в причастность яхстмена к гибели артистки

Внезапная смерть не дожившей до 55-летия Валентины Легкоступовой до сих пор не укладывается в голове у армии ее фанатов. Люди строят предположения, что же могло привести к трагедии. Многие придерживаются мнения, что здесь не обошлось без мужа певицы Юрия Фирсова. Однако друг Валентины, известный художник Константин Мирошкин убежден, артистку погубили дурные пристрастия.

Константин заявил, что был очень близок с Валентиной. Художник был в курсе того, какой образ жизни ведет исполнительница хита "Ягода-малина". По его словам, женщина постоянно сидела на антидепрессантах, а еще любила приложиться к бутылке. Именно эта ядерная смесь и погубила звезду, убежден Мирошкин.

Художник признался, что всегда с теплотой относился к звездной подруге. Он считает Легкоступову очень светлым и жизнерадостным человеком. Константин убежден, что с Фирсовым артистка была по-настоящему счастлива. Сплетни о причастности яхтсмена к гибели звезды кажутся Мирошкину жутким вымыслом, пишет "Собеседник".

Константин припомнил, как влюбленные проводили время на курорте. По его словам, Фирсов пребывал в настоящем экстазе от одного вида Валентины. Он смотрел на нее, "как голодная собака на кость". В его взгляде постоянно читалось желание поскорее остаться наедине с возлюбленной.

К слову, в полку защитников Фирсова прибыло. Певица Наталья Штурм недавно рассказала, что на его защиту встанет бывшая супруга.