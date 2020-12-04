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Бывшей жене Саши Белого из культового сериала "Бригада" довелось пережить огромное горе. Ирина Безрукова до сих пор с болью в голосе вспоминает о том, как потеряла любимого сына Андрея.
Молодой человек покинул этот мир из-за трагической случайности. Несчастье произошло пять лет назад. Андрей поскользнулся в ванной. Такая нелепая и грустная смерть унесла жизнь 25-летнего звездного наследника.
Отцом Андрея был первый супруг Ирины артист Игорь Ливанов. К тому времени коллеги по звездному цеху уже развелись. Их брак распался в 2000 году.
Актриса всегда подчеркивает, что разговоры о детях – очень сложная для нее тема. Она с теплотой вспоминает о периоде жизни, который ей было суждено провести вместе с сыном.
"Он был прекрасным молодым человеком. Светлым, добрым… 25 лет он был рядом со мной" – делится с изданием "Телепрограмма" личными переживаниями Ирина.
Напомним, брак Ирины Безрукова и Сергея Безрукова распался в том же страшном для артистки 2015 году. Ранее звезда рассказывала, что друзья помогли ей пережить смерть единственного сына.
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