Актриса поделилась личными переживаниями

Бывшей жене Саши Белого из культового сериала "Бригада" довелось пережить огромное горе. Ирина Безрукова до сих пор с болью в голосе вспоминает о том, как потеряла любимого сына Андрея.

Молодой человек покинул этот мир из-за трагической случайности. Несчастье произошло пять лет назад. Андрей поскользнулся в ванной. Такая нелепая и грустная смерть унесла жизнь 25-летнего звездного наследника.

Отцом Андрея был первый супруг Ирины артист Игорь Ливанов. К тому времени коллеги по звездному цеху уже развелись. Их брак распался в 2000 году.

Актриса всегда подчеркивает, что разговоры о детях – очень сложная для нее тема. Она с теплотой вспоминает о периоде жизни, который ей было суждено провести вместе с сыном.

"Он был прекрасным молодым человеком. Светлым, добрым… 25 лет он был рядом со мной" – делится с изданием "Телепрограмма" личными переживаниями Ирина.

Напомним, брак Ирины Безрукова и Сергея Безрукова распался в том же страшном для артистки 2015 году. Ранее звезда рассказывала, что друзья помогли ей пережить смерть единственного сына.