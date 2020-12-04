Злодеяния актрисы и ее супруга не остались без внимания

В скандал, который разгорелся вокруг квартиры Алексея Баталова, появились новые подробности. В Союзе кинематографистов отреагировали на новости об обмане Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина.

Зампредседателя Союза Клим Лаврентьев рассказал, что супруги регулярно обманывали подопечных Дома ветеранов сцены. В связи с этим мужчина пообещал, что в скором времени Дрожжина не будет иметь никакого отношения к Союзу кинематографистов, пишет РИА ФАН.

Лаврентьев в эфире "Пусть говорят" также рассказал, что во время торжественных мероприятий Дрожжина и Цивин часто вели себя возмутительно. Например, они заходили в зал и ждали, когда погаснет свет, чтобы занять свободные места в первом ряду.

Еще один инцидент произошел на закрытых похоронах режиссера Марлена Хуциева. В один момент на прощальной церемонии всех гостей попросили покинуть зал, в котором должны были остаться только родные и близкие. Цивина и Дрожжину, которые отказывались уходить, пришлось буквально выгонять взашей.

"Понимаете, Цивин и Дрожжина – это падальщики, которых интересует только нажива", – резюмировал Лаврентьев.

Ранее вскрылась правда об еще одном обмане Дрожжиной: актриса присвоила себе звание заслуженной артистки.