Наживались на ветеранах: Дрожжину и Цивина облили помоями

Наживались на ветеранах: Дрожжину и Цивина облили помоями
Наталья Дрожжина. Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Злодеяния актрисы и ее супруга не остались без внимания

В скандал, который разгорелся вокруг квартиры Алексея Баталова, появились новые подробности. В Союзе кинематографистов отреагировали на новости об обмане Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. 

Зампредседателя Союза Клим Лаврентьев рассказал, что супруги регулярно обманывали подопечных Дома ветеранов сцены. В связи с этим мужчина пообещал, что в скором времени Дрожжина не будет иметь никакого отношения к Союзу кинематографистов, пишет РИА ФАН

Лаврентьев в эфире "Пусть говорят" также рассказал, что во время торжественных мероприятий Дрожжина и Цивин часто вели себя возмутительно. Например, они заходили в зал и ждали, когда погаснет свет, чтобы занять свободные места в первом ряду. 

Еще один инцидент произошел на закрытых похоронах режиссера Марлена Хуциева. В один момент на прощальной церемонии всех гостей попросили покинуть зал, в котором должны были остаться только родные и близкие. Цивина и Дрожжину, которые отказывались уходить, пришлось буквально выгонять взашей. 

"Понимаете, Цивин и Дрожжина – это падальщики, которых интересует только нажива", – резюмировал Лаврентьев. 

Ранее вскрылась правда об еще одном обмане Дрожжиной: актриса присвоила себе звание заслуженной артистки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Надо бы еще разобраться как он получил 2 группу инвалидности.
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