Однако 83-летний телеведущий предпочел лечиться дома

Поклонники ведущего одной из самых известных познавательных программ не на шутку встревожены. У Николая Дроздова заподозрили заражение COVID-19. Однако пожилая знаменитость напрочь отказывается ехать в больницу.

Любимец российских зрителей раскашлялся и почувствовал слабость в организме. Кроме того, у Николая Дроздова подскочила температура.

Опасные (по сегодняшним меркам) симптомы заставили медиков предположить наличие коронавируса в организме телеведущего. Сам Дроздов тоже решил, что вполне мог подцепить пресловутый вирус.

Однако тревожные признаки не заставили звезду отправиться в стационар. Николай Николаевич заявил, что будет лечиться дома.

Оптимизма добавил и результат теста на COVID-19. Известно, что инфекция часто не определяется с первого раза. Однако отрицательные результаты тестирования, полученные Дроздовым, приободрили пожилого ведущего.

Кстати, Николай Николаевич заявил, что пока не собирается ставить прививку от коронавирусной инфекции. Знаменитый россиянин пояснил, что будет готов вакцинироваться только после того, как эффективность препарата будет доказана опытным путем, пишет издание "Собеседник".

В прошлом году Николай Дроздов признавался, что больше не может активно работать – сказываются годы. Большая нагрузка уже не по плечу ведущему.