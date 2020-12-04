Ледовый наказали за концерт Басты

Будут ли приняты меры в отношении музыканта - неизвестно

Невский районный суд оштрафовал Дворец спорта в Санкт-Петербурге после концерта Басты на 480 тысяч рублей. Причиной стало нарушение правил санитарно- эпидемиологического благополучия населения.

О наказании для Ледового сообщили РИА "Новости". До этого одной из возможных мер предлагали закрытие площадки. Сейчас будут ли приняты дополнительные меры против музыканта неизвестно. 

Напомним, ранее о Баста в период пандемии собрал многомиллионный концерт. Видео с мероприятия активно раскритиковали пользователи Сети и призвали наказать музыканта за то, что подвергает жизнь людей опасности. Скандал дошел даже до Михаила Мишустина. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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