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Невский районный суд оштрафовал Дворец спорта в Санкт-Петербурге после концерта Басты на 480 тысяч рублей. Причиной стало нарушение правил санитарно- эпидемиологического благополучия населения.
О наказании для Ледового сообщили РИА "Новости". До этого одной из возможных мер предлагали закрытие площадки. Сейчас будут ли приняты дополнительные меры против музыканта неизвестно.
Напомним, ранее о Баста в период пандемии собрал многомиллионный концерт. Видео с мероприятия активно раскритиковали пользователи Сети и призвали наказать музыканта за то, что подвергает жизнь людей опасности. Скандал дошел даже до Михаила Мишустина.
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Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь