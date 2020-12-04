Девочка по счастливой случайности не полетела с отцом

Дочь Александра Колтового должна была лететь вместе с ним в тот роковой день, когда произошла авиакатастрофа, в которой погиб телеведущий.

Наследница журналистом чудом смогла избежать трагедии. Оказалось, что мама девочки отправила дочь к своим родителям и перенесла встречу отца с дочерью на воскресенье, пишет Лена Миро в своем телеграм-канале.

Также выяснилось, что за два месяца до авиакатастрофы партнер Кудрявцевой развелся с женой и даже успел познакомить наследницу со своей новой избранницей и ее детьми.

К слову, утрату ведущего "ДНК" и "Звезды сошлись" тяжело переживает не только его семья, но и коллеги. Стало известно, что работавшая с Колтовым Юлия Сиверцова перенесла инфаркт после смерти звезды.

Также вчера было названо имя новой телеведущей ток-шоу "ДНК". Уже с 14 декабря передача начнет выходить в эфир с новой ведущей. Колтового заменит Анна Казючиц, которая ранее появлялась в программе в качестве эксперта.