Дочь могла оказаться с Колтовым на борту разбившегося самолета

Дочь могла оказаться с Колтовым на борту разбившегося самолета
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy
Девочка по счастливой случайности не полетела с отцом

Дочь Александра Колтового должна была лететь вместе с ним в тот роковой день, когда произошла авиакатастрофа, в которой погиб телеведущий.

Наследница журналистом чудом смогла избежать трагедии. Оказалось, что мама девочки отправила дочь к своим родителям и перенесла встречу отца с дочерью на воскресенье, пишет Лена Миро в своем телеграм-канале. 

Также выяснилось, что за два месяца до авиакатастрофы партнер Кудрявцевой развелся с женой и даже успел познакомить наследницу со своей новой избранницей и ее детьми. 

К слову, утрату ведущего "ДНК" и "Звезды сошлись" тяжело переживает не только его семья, но и коллеги. Стало известно, что работавшая с Колтовым Юлия Сиверцова перенесла инфаркт после смерти звезды. 

Также вчера было названо имя новой телеведущей ток-шоу "ДНК". Уже с 14 декабря передача начнет выходить в эфир с новой ведущей. Колтового заменит Анна Казючиц, которая ранее появлялась в программе в качестве эксперта. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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