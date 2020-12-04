Отстраненный правозащитник продолжает пиариться на имени актера

В Сети шутят, что Михаилу Ефремову не везет на адвокатов, а Андрея Алешкина уже окрестили вторым Эльманом Пашаевым. Адвокат, которого уже во второй отстранили от дела, продолжает выступать от имени актера.

Возможно, Алешкин решил урвать свой кусочек славы. В первый раз правозащитника отстранили от дела прямо в зале суда. Сделал это сам Ефремов. А спустя время юрист рассказал, что вновь сотрудничает с виновником смертельного ДТП. Только вот бумаги подписывала подруга Михаила Олеговича.

Обнаруживший Алешкина в числе своих адвокатов Ефремов вновь отказался от его услуг, но это не остановило правозащитника, пишет StarHit. Мужчина продолжает выступать от имени актера, делая при этом весьма громкие заявления: сначала заговорил о помиловании, потом о том, что общество к нему не готово, а потом и вовсе признался, что получает больше Добровинского.

Ежедневно имя Алешкина, который все никак не может оставить в покое Ефремова, мелькает в СМИ, однако он уже более двух недель не работает с актером.

Ранее адвокат Пашаев обвинил Ефремова во лжи. Юрист решил поставить на место актера, который извинился перед женой погибшего Захарова за поведение своего правозащитника. По словам Пашаева, виновник ДТП готов на все, лишь бы поскорее выйти на свободу, поэтому слова в его письме – ложь.