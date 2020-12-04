Ударили по психике: сын Рудковской серьезно пострадал из-за травли

Ударили по психике: сын Рудковской серьезно пострадал из-за травли
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дело Гном Гномыча набирает обороты

Яна Рудковская сразу объявила, что так просто не оставит скандал с публикацией о якобы серьезном заболевании ее сына Саши. Телеведущая обратилась к специалистам с просьбой проверить, какой вред был нанесен психике ребенка из-за лживого материала.

По некоторым данным, по запросу Рудковской провели комиссионную психологическую экспертизу. По ее результатам было установлено, что статья нанесла ребенку психологическую травму. Напомним, журнал "СтарХит" опубликовал материал, где заявил, что Саша Плющенко болен синдромом Аспергера.

Профессиональные медики данного заболевания у малыша не нашли, зато определили, что лживые нападки журналистов серьезно повлияли на детскую психику.

По данным телеграмм-канала "Baza", после скандальной публикации ребенок потерял аппетит, стал замкнутым и не хотел даже ходить на тренировки. Кроме того, ровесники начали травить звездного наследника.

В первое время он даже отказывался беседовать с психологом. Ребенок кричал, что полностью здоров и убегал из кабинета специалиста. Его родителям Евгению Плющенко и Яне Рудковской все-таки удалось убедить наследника побеседовать с психологом, который и установил, что Саша пострадал из-за лживой новости.

Отмечается, что на будущей неделе будут допрошены сотрудники издания, также правоохранители побеседует с самой Рудковской.

Ранее сообщалось, что супруга Евгения Плющенко собрала команду юристов, с которыми будет вершить правосудие.

Ольга ФЕДОРОВА

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