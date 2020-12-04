Актер сломал мужчине нос

Звезда сериалов "Кухня" и "Остров" Кирилл Мелехов был задержан за избиение человека в баре "Руки Вверх!"

По данным СМИ, актер перебрал с алкоголем, а после вступил в перепалку с участником проекта "Дом-2". Звезда телестройки решил познакомиться с актером, который, кажется, не очень этого хотел. В итоге завязалась драка, где пострадавшим оказался Артур Кулаков. Мужчина не растерялся и написал заявление в полицию.

Также Кулаков показал справку, в которой зафиксированы множественные переломы, сотрясение мозга, перелом челюсти и глазничной пластинки, пишет "Пятый канал".

Это стало поводом для возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Сейчас Мелехова задержали, передает телеканал "РЕН ТВ".

Ранее актер Павел Прилучный показал свое лицо после избиения, которое произошло в Калининграде.