Несчастная подвергалась жестоким издевательствам

Случившаяся в Подмосковье несколько дней назад трагедия всколыхнула всю страну. Столичный стример вел трансляцию из квартиры, где находился труп его подруги, умершей во время общения парня с публикой. Накануне стало известно, что девушку регулярно избивали.



Судмедэксперты отсмотрели ее тело и пришли к заключению, что несчастная, которую в Сети знали под псевдонимом "Валентина Гениальная", подвергалась насилию. По данным Следственного комитета, на теле девушки обнаружены последствия, как минимум, трех "воздействий по лицу".

При этом сам Стас Решетников (Reeflay) по время чудовищного стрима признавался, что несколько раз "давал леща" своей подруге. Кроме того, эксперты обнаружили травму черепа, а также множественные кровоподтеки.

В Сети также есть ролик, на котором блогер распыляет перцовый баллончик в лицо девушки на потеху зрителям трансляции.

Следователи сообщают, что в отношении 30-летнего россиянина возбуждено уголовное дело. Транслировавший смерть в прямом эфире молодой человек подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, 28-летняя россиянка рассталась с жизнью 2 декабря. Блогер переносил труп несчастной по квартире прямо на глазах у многочисленных зрителей стрима.