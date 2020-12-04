У Малахова может появиться соведущий

У Малахова может появиться соведущий
Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Звезда "Дома-2" хочет облегчить работу шоумена

Экс-участник "Дома-2" Май Абрикосов предложил Андрею Малахову вести ток-шоу "Прямой эфир" вместе. Звезда телестройки признался, что хотел бы "оттенять" телеведущего, чтобы тот выгоднее смотрелся. 

Ради этой работы Абрикосов готов пойти на все: стерпеть любые нападки, стать неким "громоотводом" для знаменитости, стареть за Малахова, переживать за падающие рейтинги и даже выслушивать упреки за ошибки редакторов. 

"Неудачные темы выпусков – тоже беру на себя вину. В таком случае даже готов стать соседом Андрея Малахова, недавно видел объявление о продаже квартир с видом на Храм Христа Спасителя. Приятно утром выйти на балкон, помахать рукой поливающему цветы Андрею и сказать "Привет, Андрей!" – написал Абрикосов у себя в "Инстаграм". 

Однако, кажется, что желаниям Мая не суждено сбыться, ведь пока он живет в деревне, а возможности переехать в центр столицы у него нет. Пока участник золотого состава телестройки делает обзоры на события в российском шоу-бизнесе и, похоже, продолжает мечтать.  

Ранее Май Абрикосов обратился к Андрею Малахову, который публично его опозорил. Экс-участник "Дома-2" признался, что из-за пристального внимания операторов "Прямого эфира" к своей персоне он даже не может выйти из дома в туалет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
что это за 4мо?)
1
новости партнеров
По теме

Трамп не дает США принять санкции против "Северного потока - 2"

Американский лидер собирается помешать новому решению Конгресса

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей