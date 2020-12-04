Звезда "Дома-2" хочет облегчить работу шоумена

Экс-участник "Дома-2" Май Абрикосов предложил Андрею Малахову вести ток-шоу "Прямой эфир" вместе. Звезда телестройки признался, что хотел бы "оттенять" телеведущего, чтобы тот выгоднее смотрелся.

Ради этой работы Абрикосов готов пойти на все: стерпеть любые нападки, стать неким "громоотводом" для знаменитости, стареть за Малахова, переживать за падающие рейтинги и даже выслушивать упреки за ошибки редакторов.

"Неудачные темы выпусков – тоже беру на себя вину. В таком случае даже готов стать соседом Андрея Малахова, недавно видел объявление о продаже квартир с видом на Храм Христа Спасителя. Приятно утром выйти на балкон, помахать рукой поливающему цветы Андрею и сказать "Привет, Андрей!" – написал Абрикосов у себя в "Инстаграм".

Однако, кажется, что желаниям Мая не суждено сбыться, ведь пока он живет в деревне, а возможности переехать в центр столицы у него нет. Пока участник золотого состава телестройки делает обзоры на события в российском шоу-бизнесе и, похоже, продолжает мечтать.

Ранее Май Абрикосов обратился к Андрею Малахову, который публично его опозорил. Экс-участник "Дома-2" признался, что из-за пристального внимания операторов "Прямого эфира" к своей персоне он даже не может выйти из дома в туалет.