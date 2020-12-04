Шансонье встал на защиту Валерия Меладзе

Кажется, что пандемия поделилась артистов русского шоу-бизнеса на два лагеря: одни просят у государства поддержку и жалуются на финансовые проблемы, а другие не упускают возможности пожурить коллег за это. Певец Александр Новиков решил не оставаться в стороне и резко высказался в адрес звезд, выступающих на "Голубых огоньках", но при этом говорящих о безденежье.

Сам шансонье не выступает с февраля, но при этом продолжает исправно платить зарплату своему музыкальному коллективу. Новиков понимает, что несет убытки, но отмечает, что люди ему дороже.

Также певец поддержал идею Валерия Меладзе бойкотировать "Голубой огонек". По мнению Новикова, так артисты смогут обратить внимание на убытки в культурной сфере. Да и в целом, считает шансонье, подобные передачи превратились в "помойку" и утратили свой первоначальный смысл.

"Одни и те же рожи. Они уже состарились, сморщились, стали жалкие, карикатурные, пучеглазые, одетые в пиджаки из портьерной ткани, увешанные побрякушками", – высказался Новиков в интервью, которое вышло на ютуб-канале Андрея Угланова.

Новиков поспешил напомнить звездам о том, что у них есть накопления и всегда найдется то, что можно дорого продать.

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