Сотрудница телецентра столкнулась с призраком звезды

Загадочная история произошла на днях в Останкино. Одна из работниц телецентра увидела призрак Валентины Легкоступовой, которая скончалась этим летом. По словам Татьяны, гостевого редактора, исполнительница хита "Ягода-малина" пыталась передать ей послание.

Встреча с призраком произошла в конце рабочего дня, когда в коридорах телецентра уже никого не было. Татьяна шла мимо 14 студии, где проходили съемки большинства ток-шоу, в том числе и посвященных певице. Почувствовав на себе чей-то взгляд, женщина обернулась и отчетливо увидела Легкоступову в свадебном платье.

"Меня аж в пот бросило, она стояла и смотрела на меня, – рассказала сотрудница телецентра журналистам. – Она была, как живая, с грустным взглядом, потом еще раз посмотрела на меня и пропала".

Татьяне показалось, что таким образом Валентина просила перестать обсуждать ее в ток-шоу. Таинственным случаем редактор, которая раньше не верила в приведения, поделилась с Popcake.

Ранее адвокат Сергей Жорин, изучая снимки ванной, где звезда якобы получила смертельные травмы, тоже увидел знак от Валентины Легкоступовой с того света. Возможно, артистка и правда пытается помочь родным выяснить правду о трагедии.