Родственники отказались от знаменитого писателя

Неприятности преследуют не только вдову Алексея Баталова, но и его родного брата Михаила Ардова. После смерти актера писатель и священнослужитель помогал Гитане Леонтенко, а потом просто пропал. Журналистам удалось найти родственника звезды.



Оказалось, что Ардова сдали в московский дом престарелых, причем попал он туда не по своей воле. Во время телефонного разговора он поделился:

"Я тут как узник, помогите. Я даже родственникам позвонить не могу".

По словам Михаила, родные не берут трубку и не навещают его. Брат Баталова признался, что чувствует себя брошенным и одиноким, поэтому попросил журналистов прийти к нему. Но уже на следующий день у Ардова забрали телефон, посетить его тоже не дали. В администрации объяснили, что это одно из условий подписанного с родственниками контракта. С кем конкретно, не уточнили.

Леонтенко заявила, что о брате покойного супруга ничего не слышала – своих проблем хватает. А вот племянница Анна Ардова, услышав имя родственника, тут же бросила трубку. Разговаривать о дяде актриса отказалась, передает "Комсомольская правда".

Ранее известный артист рассказал неприятные подробности из жизни Баталова.