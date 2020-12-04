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Неприятности преследуют не только вдову Алексея Баталова, но
и его родного брата Михаила Ардова. После смерти актера писатель и
священнослужитель помогал Гитане Леонтенко, а потом просто пропал. Журналистам
удалось найти родственника звезды.
Оказалось, что Ардова сдали в московский дом престарелых, причем попал он туда не по своей воле. Во время телефонного разговора он поделился:
"Я тут как узник, помогите. Я даже родственникам позвонить не могу".
По словам Михаила, родные не берут трубку и не навещают его. Брат Баталова признался, что чувствует себя брошенным и одиноким, поэтому попросил журналистов прийти к нему. Но уже на следующий день у Ардова забрали телефон, посетить его тоже не дали. В администрации объяснили, что это одно из условий подписанного с родственниками контракта. С кем конкретно, не уточнили.
Леонтенко заявила, что о брате покойного супруга ничего не слышала – своих проблем хватает. А вот племянница Анна Ардова, услышав имя родственника, тут же бросила трубку. Разговаривать о дяде актриса отказалась, передает "Комсомольская правда".
Ранее известный артист рассказал неприятные подробности из жизни Баталова.
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