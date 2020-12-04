Иванову из "Весны на Заречной улице" показали в гробу

Иванову из "Весны на Заречной улице" показали в гробу
Нина Иванова. Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На похороны актрисы пришли лишь родственники и друзья

Сегодня в Москве попрощались с Ниной Ивановой – звездой фильма "Весна на Заречной улице". Церемония прошла в узком кругу, никто из знаменитых актеров на похороны не пришел. Последние фото советской артистки попали в распоряжение прессы.

В объектив фотокамеры попал открытый гроб с лежащей в нем кинозвездой. Иванова вела непубличный образ жизни, и в последний раз ее снимки появлялись в СМИ около десяти лет назад. Сегодня же актрису запечатлели среди роз и хризантем. Около гроба близкие поставили фото молодой Ивановой как напоминание о красоте артистки, которой так восхищались поклонники.

Кадры с похорон опубликовала "Экспресс газета".

С карьерой актрисы Иванова попрощалась еще в начале 1970-х после нескольких не совсем успешных ролей. Говорят, что Нина Георгиевна с бывшими коллегами не общалась, хотя и работала в индустрии кино еще в конце 1990-х.

Соседи рассказывали, что актриса в последние годы жизни была одинокой и постоянно кому-то помогала. Работала Иванова медсестрой.

Звезды фильма "Весна на Заречной улице" не стало 1 декабря на 87-м году жизни. По некоторой информации, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

США пошли на попятную в вопросе "Северного потока-2"

В бундестаге заявили о начале переговорного процесса с американцами

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей