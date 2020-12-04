На похороны актрисы пришли лишь родственники и друзья

Сегодня в Москве попрощались с Ниной Ивановой – звездой фильма "Весна на Заречной улице". Церемония прошла в узком кругу, никто из знаменитых актеров на похороны не пришел. Последние фото советской артистки попали в распоряжение прессы.

В объектив фотокамеры попал открытый гроб с лежащей в нем кинозвездой. Иванова вела непубличный образ жизни, и в последний раз ее снимки появлялись в СМИ около десяти лет назад. Сегодня же актрису запечатлели среди роз и хризантем. Около гроба близкие поставили фото молодой Ивановой как напоминание о красоте артистки, которой так восхищались поклонники.

Кадры с похорон опубликовала "Экспресс газета".

С карьерой актрисы Иванова попрощалась еще в начале 1970-х после нескольких не совсем успешных ролей. Говорят, что Нина Георгиевна с бывшими коллегами не общалась, хотя и работала в индустрии кино еще в конце 1990-х.

Соседи рассказывали, что актриса в последние годы жизни была одинокой и постоянно кому-то помогала. Работала Иванова медсестрой.

Звезды фильма "Весна на Заречной улице" не стало 1 декабря на 87-м году жизни. По некоторой информации, причиной смерти стала тяжелая болезнь.