Мужу Тодоренко понадобился протез после операции

Мужу Тодоренко понадобился протез после операции
Влад Топалов. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солисту "Smash!!" потребуется время на восстановление

Участие Влада Топалова в "Ледниковом периоде" принесло ему не только несколько ярких номеров, но и серьезную травму ноги. Сегодня муж Регины Тодоренко рассказал о перенесенной операции.

Инстаграм-историях артист опубликовал снимок выписки из больницы, в котором указано, что звезде ввели протез синовиальной жидкости в сустав. В подписи к кадру экс-солист группы "Smash!!" отшутился, что такова плата за катание на льду.


После операции Топалову предстоят три дня покоя, которые он планирует провести дома – с женой и сыном. "Всем на ледовый каток!!! Очень рекомендую!!! Гарантированный отдых на диване!" – с юмором рассказал о своем состоянии певец.

"Зато красиво откатал. Нога заживет", "Выздоравливайте скорее", – поддержали Топалова поклонники.

В ближайшее время музыкант вряд ли появится на льду. И дело не только в травме – муж Тодоренко выбыл из проекта. Звезда "Орла и решки" сильно расстроилась из-за случившегося и даже записала видео, чтобы поддержать любимого.

Карина СИРАЗОВА

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