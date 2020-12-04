"Шикарная": Долина в мини-шортах восхитила россиян

"Шикарная": Долина в мини-шортах восхитила россиян
Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на возраст, певица выглядит очень моложаво

Накануне в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония награждения Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Так, Лариса Долина была признана "Легендой отечественной эстрады". На торжественном мероприятии артистка появилась в смелом образе, чем восхитила многочисленных поклонников.

Свежие фотографии Ларисы Долиной были опубликованы в ее фан-аккаунте в "Инстаграм". На снимках певица позирует в черном наряде, обшитом пайетками. Для своего выступления артистка выбрала короткие шорты с пиджаком, боди с глубоким декольте, а также высокие ботфорты. Завершают образ стильные сережки и распущенные локоны.

Образ Ларисы Александровной пришелся по вкусу пользователям Сети. Они завалили исполнительницу хита "Вечная любовь" комплиментами.

"Шикарная", "Секси-образ", "Какая красотка", "Богиня", - прокомментировали поклонники творчества певицы.

Ранее Лариса Долина обругала Ревву за исполнение своей песни "Я не умею танцевать". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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