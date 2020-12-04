Мясников из "Уральских пельменей" предложил скинуться на помощь бедствующим артистам

Мясников из "Уральских пельменей" предложил скинуться на помощь бедствующим артистам
Вячеслав Мясников. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер написал юмористическую песню о знаменитостях

Жалобы звезд российского шоу-бизнеса на финансовые трудности, похоже, надоели не только переживающим кризис россиянам, но и некоторым артистам. Вячеслав Мясников из "Уральских пельменей" высмеял слова знаменитостей о безденежье, записав юмористическую композицию.

Песню артист назвал "Помогите звездам", где иронично предложил скинуться россиянам, в том числе учителям и врачам, хотя бы по 50 рублей. "Бэнтли поржавел от слез их в гараже", – посочувствовал юморист знаменитостям.

В комментариях на "Ютуб" подметили, что песня Мясникова попала в точку – жалобы звезд многим кажутся смешными. Артиста поблагодарили за такую композицию, продолжив шутить на тему безденежья:

"Спасибо, Вячеслав. Все здорово как всегда позитивно", "Конечно надо помочь, ведь у них каждый миллион на счету!", "Готова из пенсии выделять соточку, они же бедолаги страдают".

Напомним, что одним из первых на тему финансовых трудностей высказался Иосиф Пригожин. Затем продюсер объяснил, что имел в виду не звезд, а простых артистов коллективов. Знаменитости разделились на два лагеря: одни говорили, что у них и правда не так много денег, как кажется некоторым, а другие пристыдили тех, кто жалуется в непростое для всей России время.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Спасибо Вячеславу! Так держать!
Гость
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Зато до этого шиковали-показывая на всю страну как шикарно живут,отдыхают,дорогие дома,машины. А сейчас хотят проявить к ним жалость?
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