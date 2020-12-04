Адвокат потерпевших раскрыл главную интригу в деле Ефремова

Адвокат потерпевших раскрыл главную интригу в деле Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрист уверен, что близкие друзья строят козни скандальному актеру

Окружение Михаила Ефремова обсуждает слухи о том, что семья скандального актера по неизвестным причинам старается не допустить его освобождения. По этой причине якобы и происходят постоянные отказы многочисленных юристов работать с заключенным.

В СМИ же заявляют, что Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина под давлением жены, Софьи Кругликовой. Поговаривают, что она даже подозревает правозащитника в сговоре с Александром Добровинским, представителем потерпевшей стороны.

Сам Добровинский уверен, что Ефремов оказался в самом центре внутрисемейных разбирательств, о чем, по  его словам, и говорит все происходящее.

"Очевидно, что кто-то из его близких не очень хочет его свободы", – заявил адвокат в интервью kp.ru.

Алешкин же сообщил, что никаких заявлений о своем увольнении не получал. Об отказе подопечного ему ничего не известно. Если же клиент примет соответствующее решение, то адвокат в тот же момент исполнит желание доверителя. Пока что же обязанность юриста заключается в защите артиста.

"Не стоит делать из него невменяемого. По такой логике, у него можно подписать все, включая доверенность на квартиру", – добавил Алешкин.

Об отказе Ефремова от услуг Алешкина ранее сообщал StarHit. Некоторые уже окрестили мужчину вторым Эльманом Пашаевым за громкие заявления.

Егор МАЛКОВ

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