Звезды будут покоиться рядом на Троекуровском кладбище

Завтра, 5 декабря, в Московском художественном театре состоится прощание с Борисом Плотниковым, который несколько дней назад скончался от коронавируса. Советского актера похоронят рядом с Юлией Началовой, которая очень любила творчество народного артиста.

Проститься с сыгравшим в "Собачьем сердце" актером смогут не все – вход будет осуществляться строго по спискам. После отпевания Плотникова отвезут на Троекуровское кладбище, где он и найдет свое последнее пристанище.

Могила Плотникова будет располагаться рядом с местом захоронения Началовой. "Дни.ру" пишет, что певица очень любила "Собачье сердце" и часто цитировала картину. Также на кладбище покоятся Николай Караченцов, Марина Голуб и Александр Лазарев-старший.

Борис Плотников ушел из жизни 2 декабря после нескольких дней, проведенных на аппарате ИВЛ. Режиссер "Собачьего сердца" Владимир Бортко отметил, что нескольких актеров этого фильма уже нет в живых, и вероятно, следующим станет он.