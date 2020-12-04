Любимого актера Началовой похоронят возле нее

Любимого актера Началовой похоронят возле нее
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды будут покоиться рядом на Троекуровском кладбище

Завтра, 5 декабря, в Московском художественном театре состоится прощание с Борисом Плотниковым, который несколько дней назад скончался от коронавируса. Советского актера похоронят рядом с Юлией Началовой, которая очень любила творчество народного артиста.

Проститься с сыгравшим в "Собачьем сердце" актером смогут не все – вход будет осуществляться строго по спискам. После отпевания Плотникова отвезут на Троекуровское кладбище, где он и найдет свое последнее пристанище.

Могила Плотникова будет располагаться рядом с местом захоронения Началовой. "Дни.ру" пишет, что певица очень любила "Собачье сердце" и часто цитировала картину. Также на кладбище покоятся Николай Караченцов, Марина Голуб и Александр Лазарев-старший.

Борис Плотников ушел из жизни 2 декабря после нескольких дней, проведенных на аппарате ИВЛ. Режиссер "Собачьего сердца" Владимир Бортко отметил, что нескольких актеров этого фильма уже нет в живых, и вероятно, следующим станет он.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

США пошли на попятную в вопросе "Северного потока-2"

В бундестаге заявили о начале переговорного процесса с американцами

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей