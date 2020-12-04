Откровенный наряд звезды не произвел должного эффекта

Виктория Боня поделилась с фанатами свежим снимком, сделанным во время отдыха в Дубае. На фотографии телеведущая позирует на пляже.

Телезвезда надела раздельный купальник кораллового цвета, который кажется несколько узким. В руке Виктория держит флаг Объединенных Арабских Эмиратов.

Боня рассказала, что ей пришлось на один день вернуться в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. 27 ноября модели исполнился 41 год.

"Из теплого Дубая в холодную Москву..." – написала она.

Пользователи Сети обратили внимание на фигуру телезвезды. Некоторые пришли к выводу, что Виктория поправилась.

"Фигуру надо подкорректировать", "Виктория, Вы хорошо набрали в весе!", "Поправилась чуть", "Ну пузико такое…", – отметили подписчики.

Сама же Боня довольна своим телом. По словам телеведущей, на данный момент она весит около 55 килограммов.

"Она [фигура] меня устраивает", – заявила бывшая звезда "Дома-2".

Остальные сошлись с ней во мнении, отметив, что телезвезда выглядит восхитительно для своего возраста.

Ранее появилась информация о том, что Викторию Боню задержали в парижском аэропорту из-за нарушения мер безопасности.