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Виктория Боня поделилась с фанатами свежим снимком, сделанным во время отдыха в Дубае. На фотографии телеведущая позирует на пляже.
Телезвезда надела раздельный купальник кораллового цвета, который кажется несколько узким. В руке Виктория держит флаг Объединенных Арабских Эмиратов.
Боня рассказала, что ей пришлось на один день вернуться в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. 27 ноября модели исполнился 41 год.
"Из теплого Дубая в холодную Москву..." – написала она.
Пользователи Сети обратили внимание на фигуру телезвезды. Некоторые пришли к выводу, что Виктория поправилась.
"Фигуру надо подкорректировать", "Виктория, Вы хорошо набрали в весе!", "Поправилась чуть", "Ну пузико такое…", – отметили подписчики.
Сама же Боня довольна своим телом. По словам телеведущей, на данный момент она весит около 55 килограммов.
"Она [фигура] меня устраивает", – заявила бывшая звезда "Дома-2".
Остальные сошлись с ней во мнении, отметив, что телезвезда выглядит восхитительно для своего возраста.
Ранее появилась информация о том, что Викторию Боню задержали в парижском аэропорту из-за нарушения мер безопасности.
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