Наследник артиста заявил, что отца в скором времени выпишут

Бари Алибасов-младший рассказал о том, как себя чувствует лидер группы "На-на" после госпитализации. По словам сына музыканта, здоровью отца сейчас ничего не угрожает.

Наследник артиста заявил, что в целом ситуация взята под контроль.

"Организм ему прочистили. У него было отравление каким-то веществом", – рассказал мужчина.

Он поинтересовался у врачей, может ли быть так, что ухудшение состояние Алибасова вызвала передозировка "Виагры". Специалисты не исключили такого варианта, однако предложили дождаться результатов экспертизы. Уже в понедельник станет известно, чего именно наелся артист.

Сын продюсера успокоил его фанатов, отметив, что на этих выходных Бари Каримовича должны выписать из больницы, передает "Пятый канал".

"В любом случае в субботу вечером или в воскресенье утром я его смогу забрать домой", – сообщил наследник музыканта.

Ранее Бари Алибасов-младший предположил, что на жизнь его знаменитого отца покушались. Но называть предполагаемых виновных мужчина не стал. Также его возмутил тот факт, что об ухудшении состояния отца он узнал одним из последних.