Друзей поссорил возлюбленный Бузовой

Филипп Киркоров стал все больше времени проводить с Давидом Манукяном: несколько месяцев назад поп-король записал с возлюбленным Ольги Бузовой совместный хит "Ролекс", и с тех пор артистов нередко видят на официальных мероприятиях. Именно молодой блогер и оказался камнем преткновения в давней дружбе певца с Николаем Басковым.

Вчера знаменитости посетили премию "Виктория", где Dava отдал Киркорову свой телефон, чтобы тот его снял. В это время блогеру пришло сообщения от Баскова с предложением записать совместную композицию. "Натуральный блондин" попросил Манукяна не говорить об этом другу, но поп-король успел все прочитать.

"Коля, это правда?" – возмутился Киркоров. После чего пойманный с поличным Басков обратился к избраннику Бузовой: "Зачем ты ему показал?" Видео блогер опубликовал в Инстаграм-историях.

Ссора друзей, разумеется, была постановочной – Манукян решил повторить один из трендов "Тик-тока". Его смысл заключается в том, что оказавшийся рядом с телефоном человек должен прочитать якобы случайно появившееся сообщение.

Киркоров старается не отставать от современных артистов: участвует в популярных шоу и проводит время с кумирами молодежи. Некоторые считают, что именно это и разрушило многолетнюю дружбу исполнителя хита "Снег" с Аллой Пугачевой.