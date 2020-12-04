Ставшая мамой певица боится не справиться с волнением

Наталья Подольская не выступала на сцене почти целый год: сначала концерты отменились из-за коронавируса, а полтора месяца назад певица снова стала мамой. Жена Владимира Преснякова-младшего призналась: теперь из-за длительного перерыва ей страшно появляться на публике.

Артистка опубликовала закулисное фото со своими коллегами. Исполнительница хита "Поздно" позировала в компании четырех мужчин – все они были одеты в концертные наряды. Подольская написала, что скучает по выступлениям, но в то же время боится: вдруг что-то пойдет не так. В "Инстаграм" она поделилась:

"Страшно. Вдруг разучилась. Даже представить боюсь свой мандраж перед выходом на сцену".

Подписчики поддержали выпускницу "Фабрики звезд" в комментариях. Они отметили, что Подольская – профессионал, а новые номера еще впереди. Некоторые посоветовали звезде наслаждаться материнством, чтобы не пропустить счастливые мгновения:

"Наташа, это как на велосипеде – села и поехала! Все будет", "Вы профессионал! Ничего не забывается", "Сейчас мамочка нужнее Ванечке и другим мальчикам", "Главное вера в себя!"

Подольская и Пресняков вместе уже 15 лет. Артисты воспитывают двух сыновей: пятилетнего Артемия и Ивана, который появился на свет в конце октября. По словам супругов, они очень счастливы и с удовольствием принимают поздравления.