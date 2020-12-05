Дочь ведущего Первого канала расплакалась на шоу "Голос"

Дочь ведущего Первого канала расплакалась на шоу "Голос"
Саша Будникова. Фото: www.youtube.com
Девушка вылетела из проекта

Одна из участниц популярного музыкального шоу "Голос" Саша Будникова, которую некоторые злопыхатели называли "второй дочерью Алсу", вылетела на этапе "Нокаутов". Неприязнь ряда зрителей была вызвана подозрениями в том, что Александра изначально попала туда по блату. Ее отец Роман ведет передачу "Доброе утро!" на Первом канале.

Недоброжелатели низко оценивали вокальные способности Александры и в принципе удивлялись, что она смогла дойти до финальных этапов шоу. В любом случае, накануне ее участие в проекте завершилось. При этом последний номер артистки пришелся по душе членам жюри, однако ее наставник Баста (Василий Вакуленко) сделал выбор в пользу другой конкурсантки.

На этом этапе шоу Будникова соревновалась с Елизаветой Пурис и Мариной Строкаченко. Баста отказался поддерживать свою подопечную, хотя она хорошо и без ошибок выполнила музыкальный номер. Другие наставники тоже решили не брать скандальную конкурсантку под свое крыло. В итоге Саша расплакалась и покинула популярное шоу.

Напомним, на фоне скандала с Александрой Будниковой нападкам подверглось руководство Первого канала. Так, ряд публичных персон резко раскритиковал телепроект "Голос", обвинив его в предвзятости.

Ольга ФЕДОРОВА

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