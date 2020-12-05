Девушка вылетела из проекта

Одна из участниц популярного музыкального шоу "Голос" Саша Будникова, которую некоторые злопыхатели называли "второй дочерью Алсу", вылетела на этапе "Нокаутов". Неприязнь ряда зрителей была вызвана подозрениями в том, что Александра изначально попала туда по блату. Ее отец Роман ведет передачу "Доброе утро!" на Первом канале.

Недоброжелатели низко оценивали вокальные способности Александры и в принципе удивлялись, что она смогла дойти до финальных этапов шоу. В любом случае, накануне ее участие в проекте завершилось. При этом последний номер артистки пришелся по душе членам жюри, однако ее наставник Баста (Василий Вакуленко) сделал выбор в пользу другой конкурсантки.

На этом этапе шоу Будникова соревновалась с Елизаветой Пурис и Мариной Строкаченко. Баста отказался поддерживать свою подопечную, хотя она хорошо и без ошибок выполнила музыкальный номер. Другие наставники тоже решили не брать скандальную конкурсантку под свое крыло. В итоге Саша расплакалась и покинула популярное шоу.

Напомним, на фоне скандала с Александрой Будниковой нападкам подверглось руководство Первого канала. Так, ряд публичных персон резко раскритиковал телепроект "Голос", обвинив его в предвзятости.