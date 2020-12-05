Роллан Сергиенко ушел из жизни в Москве

Известному режиссеру было 84 года. Сергиенко скончался 4 декабря. Совсем немного он не дожил до дня рождения – 85 лет ему бы исполнилось 19 января. Печальную новость сообщил советский и украинский кинокритик Сергей Трымбач.



Сергиенко ушел из жизни ровно через семь лет после смерти наследника, написал он на своей странице в Фейсбук. Кинокритик отметил, что душа режиссера стремилась соединиться с любимым сыном, который так рано и трагически умер.

Роллан Сергиенко снял девять документальных фильмов о Чернобыле. Впервые режиссер побывал там сразу после страшной аварии на АЭС.

Сын, который пошел по его стопам, умер в 2013 году. Сергиенко до конца жизни винил себя в его ранней смерти.

"Он выстирал мою чернобыльскую одежду своими руками (...). Может тогда подорвал свое сердце, свою жизнь. Поэтому я считаю себя невольным виновником его ранней смерти", – вспоминает МК его слова.

Режиссер в одном из интервью признавался, что постиранная сыном одежда до сих пор хранится на балконе.

"Я помню Роллана Сергиенко по Киеву, по его "чернобыльским" картинам – очень смелым по тем временам, вызывавшим ожесточенные споры. Был знаком лично, запомнил как очень доброжелательного человека. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким",

- написал один из пользователей под постом Трымбача.