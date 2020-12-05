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Певица убила двух зайцев – похвасталась роскошной фигурой и порадовала фанатов своим треком.
Видео появилось на странице Анны Седоковой в Инстаграм. На кадрах звезда идет по коридору в боди и колготках. Дополняет образ голубой пиджак.
Привязана к тебе. Нет никаких идей. Привязана к тебе. Ты лучше всех людей", – процитировала она в подписи собственную песню.
Поклонники пришли в восторг. Одни оценили по достоинству вокальные способности Седоковой, других взбудоражил наряд певицы – ее засыпали комплиментами. Пользователи заявили, что Анна расцвела после замужества.
"Огненная Седокова!" "Как всегда шикарная", "Вау уже зашло как красиво !" "Просто космос", - пишут комментаторы.
О третьем замужестве Седоковой стало известно в сентябре. Избранник певицы – латвийский баскетболист Янис Тимма.
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